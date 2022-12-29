“Укрзалізниця” запустила новий потяг з Києва до Тернополя
“Укрзалізниця” напередодні Нового року оголосила про запуск нового поїзда, а також збільшення кількості вагонів за всіма ажіотажними напрямками. Зокрема, поїзд курсуватиме за маршрутом Київ – Тернопіль
Його запуск відбудеться вже 29 грудня, а їздитиме він до 7 січня, повідомили в “Укрзалізниці“.
Це буде поїзд “Інтерсіті”, він вирушатиме:
- з Києва – о 16:13 (квитки – 399/695 грн);
- із Вінниці – о 18:52;
- із Хмельницького – о 21:00.
До Тернополя поїзд прибуватиме о 22:48. Зворотне відправлення – з 30 грудня по 8 січня о 6:18 із прибуттям:
- до Хмельницького – о 7:48;
- до Вінниці – о 9:39;
- до Києва – о 12:15.
“Додаємо більше вагонів за всіма ажіотажними напрямками – вже понад 100 з початку тижня. Загалом запропонуємо 3200 додаткових місць на півтори сотні рейсів 29 грудня та 4400 місць на 30 грудня”, – розповіли в компанії.