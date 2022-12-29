“Укрзалізниця” запустила новий потяг з Києва до Тернополя

“Укрзалізниця” напередодні Нового року оголосила про запуск нового поїзда, а також збільшення кількості вагонів за всіма ажіотажними напрямками. Зокрема, поїзд курсуватиме за маршрутом Київ – Тернопіль

Його запуск відбудеться вже 29 грудня, а їздитиме він до 7 січня, повідомили в “Укрзалізниці“.

Це буде поїзд “Інтерсіті”, він вирушатиме:

з Києва – о 16:13 (квитки – 399/695 грн);

із Вінниці – о 18:52;

із Хмельницького – о 21:00.

До Тернополя поїзд прибуватиме о 22:48. Зворотне відправлення – з 30 грудня по 8 січня о 6:18 із прибуттям:

до Хмельницького – о 7:48;

до Вінниці – о 9:39;

до Києва – о 12:15.

“Додаємо більше вагонів за всіма ажіотажними напрямками – вже понад 100 з початку тижня. Загалом запропонуємо 3200 додаткових місць на півтори сотні рейсів 29 грудня та 4400 місць на 30 грудня”, – розповіли в компанії.