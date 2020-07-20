У ДТП загинули колишній тренер тернопільської “Ниви” Віктор Ряшко і його двоє дітей

Учора, 19 липня, біля Мукачева на Закарпатті у ДТП загинув відомий футбольний тренер Віктор Іванович Ряшко і його двоє дітей.

Віктор Ряшко залишив чималий слід в історії тернопільського футболу. Він спершу виступав за тернопільську «Ниву», як гравець а згодом був її головний тренером.

Асоціація футболу Тернопільщини та вся футбольна громадськість області висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам’ять! Нехай земля стане Вам пухом.