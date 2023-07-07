У Тернопільській міській дитячій лікарі працює «Школа молодої мами»



У Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні впродовж червня буде проводитися цикл занять для майбутніх матусь в рамках роботи «Школа молодої мами».

Працює школа за адресою вул. Юрія Федьковича, 16, 2-й поверх (конференц-зал). Початок занять о 12:00 год.

Програма занять :

– зустріч з дитячим дерматологом. Особливості догляду за шкірою малюка 1-го року життя. Календар щеплень;

– догляд за новонародженою дитиною. Грудне вигодовування;

– зустріч з дитячим ортопедом-травматологом, профілактичні поради Як спланувати режим дня? Поради лікаря-педіатра;

– поради від дитячого невролога. Коли потрібно негайно звертатися до лікаря-педіатра? Температура? Висипка? Надання першої невідкладної допомоги.

Проект «Школа молодої мами» співпрацює із «Школою відповідального батьківства», яка діє при КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» .

Дізнатися деталі можна за телефоном +38(067) 000 07 74.