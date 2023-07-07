Шахрай привласнив понад 9 000 гривень, обдуривши тернополянку

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру і повідомила про те, що невідома особа, зламавши в соціальних мережах сторінку її сестри, заволоділа її грошима.

У соціальних мережах заявниця отримала повідомлення від сестри про те, що тій потрібні гроші. Не роздумуючи, тернополячнка перекинула на банківські карти, які вказала родичка, потрібну суму. Згодом з’ясувалося, що від імені сестри діяв шахрай, зламавши її обліковий запис в соціальних мережах.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Поліцейські застерігають жителів області бути пильними та уважними. Перш ніж відгукнутися на прохання рідних та близьких про допомогу, про яку вони просять в соціальних мережах, обов’язково зателефонуйте їм і поцікавтеся, чи надсилали вони таке прохання.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся на лінію 102.