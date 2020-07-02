У храмах Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ відбудуться збірки на допомогу постраждалим від паводків. Про це йдеться у зверненні, яке оприлюднив 30 червня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк. Архиєрей просить духовенство, вірних та всіх небайдужих людей відгукнутися на потреби постраждалих від негоди, яка прийшла на територію Західної України та принесла велику шкоду людям, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

Митрополит наголошує, що «ми з глибини душі і від щирого серця співчуваємо людям, які потрапили у важку життєву ситуацію і запевнюємо у нашій молитві» та «доручаємо отцям-парохам і адміністраторам по всі парафіях Тернопільсько-Зборівської архиєпархії провести збір продуктів харчування, засобів гігієни та одягу».

У парафіях «свої пожертви можна буде скласти під час збірок, які організують отці парохи та адміністратори на парафіях. Також можна переказати пожертви на банківський рахунок з приміткою «благодійна пожертва постраждалим від паводків». Його можна отримати у вашого пароха або адміністратора».

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Повний текст звернення:

Вих. 193/2020

м. Тернопіль, 30 червня 2020 р.

Звернення

до духовенства та вірних Тернопільсько-Зборівської архиєпархії

з приводу допомоги постраждалим від паводків

Дорогі в Христі!

Негода, яка прийшла на територію Західної України, принесла велику шкоду людям. Сотні будинків знищені водою, втрачені врожаї, зруйновані присадибні ділянки і домашні господарства, тисячі людей втратили засоби для існування. Тисячі гектарів землі опинилися під водою і мулом. Значна частина людей була вимушено евакуйована із місць проживання. Частина людей була змушена шукати житло у рідних чи знайомих. У багатьох селах бракує питної води, продуктів харчування, ліків, одягу. Наслідки поводків є такими страшними, що навіть Римський Архиєрей Франциск згадав про них у своїй недільній промові у Ватикані.

Ми з глибини душі і від щирого серця співчуваємо людям, які потрапили у важку життєву ситуацію і запевнюємо у нашій молитві.

Блаженніший патріарх Святослав у своєму посланні зазначив, що «кожне нещастя, яке людина переживає у своєму житті, є нагодою до вияву християнської солідарності та соціального служіння, щоб якомога швидше допомогти постраждалим». Тернопільсько-Зборівська архиєпархія вже розпочала надавати допомогу постраждалим від повеней на Івано-Франківщині і Тернопільщині. Особливо буде надавати посильну допомогу найбільш потребуючим Коломийської єпархії.

Оцим прошу всіх небайдужих людей відгукнутися на потреби постраждалих сімей. Свої пожертви можна буде скласти під час збірок, які організують отці парохи та адміністратори на парафіях. Також можна переказати пожертви на банківський рахунок з приміткою «благодійна пожертва постраждалим від паводків». Його можна отримати у вашого пароха або адміністратора.

Рівнож доручаємо отцям парохам і адміністраторам по всі парафіях Тернопільсько-Зборівської архиєпархії провести збір продуктів харчування, засобів гігієни та одягу.

Нехай Господь сторицею винагородить всіх тих, хто щиро посильно допоміг постраждалим людям, а Пресвята Богородиця нехай огортає всіх своєю материнською опікою.

Благословення Господнє на вас!

+Василій Семенюк,

архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський