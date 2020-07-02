2 липня: де на Тернопільщині виявили нові випадки коронавірусу

Станом на 02 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1958 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1794 випадки – дорослі, 164 випадки – діти), з них 29 летальних. Видужало 1176 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1366 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1089 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 24 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 415 (112 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 7 (4 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 15 (14 одужало);

– Бучацький район – 90 (71 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 36 (17 одужало);

– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 90 (45 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 9 (5 одужало);

– Козівський район – 66 (32 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 427 (342 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 95 (31 одужало);

– Монастириський район –203 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 8 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 17 (17 одужало);

– Тернопільський район – 128 (55 одужало);

– Чортківський район – 88 (55 одужало);

– Шумський район – 200 (132 одужало, 7 летальних). За попередню добу:

✅видужало 16 осіб

✅проведено 690 досліджень методом ПЛР.

✅підтверджено 28 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (4 особи) ⭕️Тернопільський район (5 осіб):

• с. Прошова – 4

• смт. Великі Бірки – 1 ⭕️Лановецький район (4 особи):

• м. Ланівці – 3

• с. Юськівці – 1 ⭕️Збараразький район (7 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Кобилля – 2

• с. Красносільці – 1

• с. Травневе – 1 ⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Іванківці – 1 ⭕️Козівський район (1 особа):

• с. Великий Ходачків – 1 ⭕️Монастириський район (4 особи):

• м. Монастириська – 4 ⭕️Чортківський район (1 особа):

• м. Чортків – 1 ⭕️Шумський район (1 особа):

• м. Шумськ – 1