2 липня: де на Тернопільщині виявили нові випадки коронавірусу
Станом на 02 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1958 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1794 випадки – дорослі, 164 випадки – діти), з них 29 летальних. Видужало 1176 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1366 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1089 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 24 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 415 (112 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 7 (4 одужало, 1 летальний);
– Борщівський район – 15 (14 одужало);
– Бучацький район – 90 (71 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 36 (17 одужало);
– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 90 (45 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 9 (5 одужало);
– Козівський район – 66 (32 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 427 (342 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 95 (31 одужало);
– Монастириський район –203 (190 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 8 (7 одужало);
– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);
– Теребовлянський район – 17 (17 одужало);
– Тернопільський район – 128 (55 одужало);
– Чортківський район – 88 (55 одужало);
– Шумський район – 200 (132 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 16 осіб
✅проведено 690 досліджень методом ПЛР.
✅підтверджено 28 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (4 особи)
⭕️Тернопільський район (5 осіб):
• с. Прошова – 4
• смт. Великі Бірки – 1
⭕️Лановецький район (4 особи):
• м. Ланівці – 3
• с. Юськівці – 1
⭕️Збараразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Кобилля – 2
• с. Красносільці – 1
• с. Травневе – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Іванківці – 1
⭕️Козівський район (1 особа):
• с. Великий Ходачків – 1
⭕️Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 4
⭕️Чортківський район (1 особа):
• м. Чортків – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• м. Шумськ – 1