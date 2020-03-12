13:37 | 12.03.2020
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На Тернопільщині внаслідок ДТП постраждали троє людей

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 березня в районі перехрестя автомобільних доріг Р39 та Р42 неподалік с. Біла Тернопільського району. Близько 08.30 годин, тут не розминулись два автомобілі «Ford Focus» та «Wolkswagen Jetta».

В результаті зіткнення постраждали троє людей, які знаходились в обох транспортних засобах: пасажир «Ford Focus» (27-річний тернополянин) та водій і пасажирка «Wolkswagen Jetta» (жителі с. Гаї Шевченківські). Їх з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Тернопільську міську комунальну лікарню №1.

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