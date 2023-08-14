19:16 | 14.08.2023
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Новини Тернополя 

У лікарнях Тернопільщини будуть зберігатися ДНК військовослужбовців

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У лікувальних установах Тернопільської області будуть зберігатися ДНК військовослужбовців ДФТГ.

Про це йшлося на черговому брифінгу після завершення ради оборони Тернопільщини.

“Військовослужбовці добровольчих формувань територіальних громад будуть здавати ДНК-маркери, щоб у випадку зникнення безвісти чи загибелі, можна було швидко ідентифікувати особу. Цей аналіз буде оцифровуватися та зберігатиметься в особистих справах військових”, – йдеться у повідомленні ТОВА. 

Рішення про збір інформації приймається згідно з українським законодавством.

Також під час брифінгу в цілях безпеки не називали лікарні, в яких будуть зберігатися ДНК військовослужбовців ДФТГ.

За інф. Тернополяни

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