У лікарнях Тернопільщини будуть зберігатися ДНК військовослужбовців

У лікувальних установах Тернопільської області будуть зберігатися ДНК військовослужбовців ДФТГ.

Про це йшлося на черговому брифінгу після завершення ради оборони Тернопільщини.

“Військовослужбовці добровольчих формувань територіальних громад будуть здавати ДНК-маркери, щоб у випадку зникнення безвісти чи загибелі, можна було швидко ідентифікувати особу. Цей аналіз буде оцифровуватися та зберігатиметься в особистих справах військових”, – йдеться у повідомленні ТОВА.

Рішення про збір інформації приймається згідно з українським законодавством.

Також під час брифінгу в цілях безпеки не називали лікарні, в яких будуть зберігатися ДНК військовослужбовців ДФТГ.

За інф. Тернополяни