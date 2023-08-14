У лікарнях Тернопільщини будуть зберігатися ДНК військовослужбовців
У лікувальних установах Тернопільської області будуть зберігатися ДНК військовослужбовців ДФТГ.
Про це йшлося на черговому брифінгу після завершення ради оборони Тернопільщини.
“Військовослужбовці добровольчих формувань територіальних громад будуть здавати ДНК-маркери, щоб у випадку зникнення безвісти чи загибелі, можна було швидко ідентифікувати особу. Цей аналіз буде оцифровуватися та зберігатиметься в особистих справах військових”, – йдеться у повідомленні ТОВА.
Рішення про збір інформації приймається згідно з українським законодавством.
Також під час брифінгу в цілях безпеки не називали лікарні, в яких будуть зберігатися ДНК військовослужбовців ДФТГ.
За інф. Тернополяни