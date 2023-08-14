На Тернопільщині продовжують затримувати пʼяних водіїв

За минулі вихідні патрульні виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння❗️

Один із випадків стався на вулиці Богдана Лепкого. За порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Fiat. Спілкуючись з водієм, інспектори виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Останній погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер на місці зупинки транспортного засобу. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував перевищення максимального вимірювального діапазону приладу, що становить понад 6,0 проміле в крові кермувальника.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування транспортним засобом.

Вкотре наголошуємо❗️ Громадяни, які нетверезі сідають за кермо, наражають на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху.