Загалом у лікарнях Тернополя – 16 хворих на COVID-19.

🔹У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 17 квітня перебуває 16 хворих на COVID-19. Троє з них – тернополяни. Ще двоє людей у лікарні – із підозрами на коронавірус.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 17 квітня пацієнтів з COVID-19 – немає. В двох дітей і однієї мами підозрюють коронавірус.

🔹Станом на 10 годину 17 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває 7 тернополян, контактних з хворими на COVID-19.

🔹23 тернополян знаходяться на амбулаторному лікуванні.

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