У міській раді дали відповідь на петицію про ліквідацію огорожі набережної Тернопільського ставу

Сьогодні з’явилася відповідь на електронну петицію, яку підписали 304 особи.

Зокрема, автор петиції пропонував ліквідувати паркан довкола озера по усьому периметру.

“Петицію «Набережна Без Огорожі» розглянуто, — зазначено в відповіді, підписаній заступником міського голови Л. Бицюрою. — Інформуємо, що в п.9.4.8 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій» вказано, що згідно ДСТУ 3587, ДСТУ Б В.2.3-12 треба передбачати огорожу підпірних стінок і верхніх бровок укосів у разі розміщення на них транспортних та інженерних комунікацій. Також треба передбачати огорожі пішохідних доріжок, що розміщуються уздовж цих споруд, якщо висота підпірної стінки більше ніж 1 м, а укосу – більше ніж 2 м. Висота огорож повинна складати не менше ніж 0,9 м.

На основі наведеного, ліквідація огорожі навколо ставу суперечить вимогам чинних будівельних норм.

Одночасно інформуємо, що з моменту створення Тернопільського ставу у 1957 році було влаштовано і огородження набережної, як важливий елемент безпеки відпочиваючих.

На даний час металева огорожа на набережній Тернопільського ставу змонтована згідно проектно-кошторисної документації, яка пройшла державну експертизу. Дана огорожа влаштована з метою недопущення виникнення нещасних випадків з відпочиваючими на набережній, особливо малих дітей. Для влаштування вказаної огорожі з бюджету м.Тернополя витрачено значні кошти, а тому її демонтаж є недоцільним.

Вищевказана огорожа не заважає спостерігати за плесом Тернопільського ставу.

На даний час набережну Тернопільського ставу, внаслідок проведеної реконструкції, в достатній мірі облаштовано лавками та оглядовими майданчиками.

Розширити набережну на 4 метри на сьогоднішній день не можливо у зв’язку із недавно проведеними роботами з її реконструкції в районі межі з водним плесом ставу, а також із влаштуванням системи аерації ставу.

Враховуючи викладене, вважаємо, що виділяти кошти з міського бюджету на демонтаж споруд недавно оновленої дамби є недоцільним”, — кінець цитати.