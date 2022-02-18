У МОЗ пояснили, чому скоротили термін лікування і самоізоляції людей з COVID-19

Нещодавно наказом Міністерство охорони здоров’я України було скорочено мінімальну тривалість лікування пацієнтів із COVID-19 та термін самоізоляції.

Було 10 днів – стало 5 днів з моменту появи симптомів захворювання або ж дати взяття матеріалу на дослідження.

З чим пов’язані такі зміни?

Останні дослідження демонструють, що більшість випадків передачі коронавірусної хвороби відбуваються за 1–2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2–3 дні після.

Варіант «Омікрон» має значно менший за інші штами інкубаційний період – 3 дні. Саме тому було рекомендовано скорочення амбулаторно-поліклінічного лікування до щонайменше 5 днів (від дати появи симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження). Це дозволяє скоротити термін перебування пацієнтів під медичним наглядом, особливо тих, які мають легкий перебіг хвороби https://cutt.ly/ZPgJfI0.

Чи означає це, що лікування та самоізоляція мають тривати лише 5 днів?

Ні. Йдеться лише про мінімальний термін. До прикладу, є пацієнти, у яких на 6 день вже немає симптомів захворювання або ж є негативний ПЛР-тест на COVID-19. Сенсу перебувати таким людям на ізоляції мінімум 10 днів, як це було раніше, немає.

Якщо ж особа після 5 днів має симптоми коронавірусу, то лікування та самоізоляція тривають і надалі.

У МОЗ зазначають, що навіть після одужання варто носити захисну маску. Її варто одягати всім без виключення, зокрема вакцинованим та тим, хто перехворів https://cutt.ly/YPgZHxs.