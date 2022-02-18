17:01 | 18.02.2022
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Політика 

Тернопільщина та Львівщина домовилися про співпрацю щодо безпеки цивільних і підтримки військовослужбовців

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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко провів робочу зустріч з головою Львівської обласної ради Іриною Гримак.
 
Михайло Головко наголосив на тому, що ключове завдання сьогодні – забезпечення підрозділів територіальної оборони і захист Української держави. 
 
– Напередодні депутати Тернопільської та Львівської обласних рад зібралися на позачергові засідання, під час яких було виділено кошти й приміщення для потреб Сил територіальної оборони наших областей.
 
Ми з колегами зі Львівщини єдині у прагненні забезпечення безпеки цивільних громадян і підтримки військовослужбовців. Надалі будемо працювати разом, оперативно обмінюватися інформацією та досвітом, напрацьовувати конкретні пропозицій щодо вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації.
 
Можемо запевнити, Тернопільщина та Львівщина ніколи не залишатимуться осторонь, коли йдеться про безпеку держави і її громадян!  зазначив Михайло Головко.

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