Тернопільщина та Львівщина домовилися про співпрацю щодо безпеки цивільних і підтримки військовослужбовців

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко провів робочу зустріч з головою Львівської обласної ради Іриною Гримак.

Михайло Головко наголосив на тому, що ключове завдання сьогодні – забезпечення підрозділів територіальної оборони і захист Української держави.

– Напередодні депутати Тернопільської та Львівської обласних рад зібралися на позачергові засідання, під час яких було виділено кошти й приміщення для потреб Сил територіальної оборони наших областей.

Ми з колегами зі Львівщини єдині у прагненні забезпечення безпеки цивільних громадян і підтримки військовослужбовців. Надалі будемо працювати разом, оперативно обмінюватися інформацією та досвітом, напрацьовувати конкретні пропозицій щодо вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації.

Можемо запевнити, Тернопільщина та Львівщина ніколи не залишатимуться осторонь, коли йдеться про безпеку держави і її громадян! – зазначив Михайло Головко.