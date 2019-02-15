У найпрестижнішій вазі до 85 кг чемпіоном став вихованець Шумської школи Владислав Степчук

9 лютого у м. Тернопіль відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед юнаків 2004-2005 р.н. У найпрестижнішій вазі до 85 кг чемпіоном став вихованець Шумської ДЮСШ Степчук Владислав. У травні у складі збірної області спортсмен візьме участь у чемпіонаті України в м. Запоріжжя.

31 січня 2019 року у м Кам’янець -Подільську на Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби Владислав посів ІІ місце у ваговій категорії до 100 кг.

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