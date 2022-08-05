У новобудові біля Тернополя рік немає води

У Петрикові біля Тернополя у новобудові майже рік немає води. Будинок знаходиться на вулиці Підгородня, 1-Б. Про це розповіла мешканка новобудови Марія Хомин.

За словами, речник “Тернопільводоканалу” Антона Федорціва, не можуть подати воду до будинку, бо забудовник не виконав технічних умов, передбачених проєктом. Головна інженерка фірми-забудовника Олена Ваврик каже, коли виправлять недоліки, не знає.

Микола Швець купив квартиру в новобудові у травні минулого року. Розповідає, будинок здали в експлуатацію торік у серпні, але води у помешканнях немає досі.

“Ми неодноразово цікавилися, коли буде вода. Нам казали, що морозів не буде, воду зразу включаємо. Ну добре, не березень місяць, у квітні точно. Вже маємо серпень, а води немає. Їдемо до дітей, щоб покупатися, а воду возимо з собою кожен день, піднімаємо на четвертий поверх з дружиною. Так і живемо”.

Щодня на побутові потреби використовують не менше ста літрів води, – каже Світлана Швець.

“Миємо руки, вмиваємося, зуби чистимо. Один одному злили і пішли на роботу”.

Марія Хомин також придбала житло у новобудові на вулиці Підгородня, 1-Б. “Коли ми перераховували гроші за квартиру, то нас запевняли, що вода буде незадовго. Право власності ми отримали. Почали робити ремонти, води немає. Ремонти робити складно. Воду возили, носили. Зараз заселитися неможливо, бо немає води”. Щоб вирішити проблему, писали звернення до забудовника та до міської ради, – розповідає Марія Хомин. Однак відповіді не отримали, – каже жінка. “Зверталися до забудовника, обіцяють: “дзвоніть через два тижні”. Дзвонимо через два тижні: “є якась проблема”. І так кожних два тижні це вже тягнеться. Знаю, що багато людей живе на квартирах, бо продали свої помешкання купили тут. Люди з Києва попереїжджали, живуть на орендованій квартирі і не можуть заселитися у власну. Зверталися у водоканал, відповіді нам ще не дали. У міську раду писали листа. Чекаємо відповіді”, – розповіла Марія Хомин. Речник “Тернопільводоканалу” Андрій Федорців каже, документацію забудовнику погодили. “Якихось додаткових умов чи перепон не чинив. Натомість забудовник підключив будинок з відхиленнями від погодженого проєкту та не виконав зазначені технічні умови. Як тільки будуть ці порушення усунуті, будинок відразу під’єднають до мережі”. Які умови проєкту порушив забудовник, Антон Федорців не уточнив. Головна інженерка будівельної компанії Олена, яка не назвала свого прізвища, розповіла, чому до цього часу не усунули порушень. “Тому що це є процес. Люди з Запоріжжя їдуть робити прокол біля “Західного” ринку. Це є умова водоканалу. Це не стосується нашого будинку. Водоканал хоче, щоб ми виконали їм роботи для міста і ми це робимо”. У Державній інспекції архітектури та містобудування України повідомили, що будинку на вулиці Підгородня, 1-Б в експлуатацію не приймали та не готували документи, бо їхню організацію створили 15 вересня 2021 року. Це зробила Державна архітектурно-будівельна інспекція України, яка ліквідована. Суспільне