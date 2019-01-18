У першій в Україні шкільній обсерваторії зустрілися юні астрономи з усіх куточків Тернопільської області

У школах тривають зимові канікули. У коридорах і класах панує незвична тиша, чого не можна сказати про Лозівську школу Байковецької об’єднаної територіальної громади Тернопільського району. У ці Новорічно-Різдвяні свята тут на базі опорного кабінету фізики та першої в Україні сільської обсерваторії відбувся обласний турнір АСТРОFEST «Різдвяні зорі» на право називатися найкращими знавцями у царині небес та фізичних явищ Всесвіту. У конкурсі взяли участь юні астрономи з усіх куточків Тернопільської області.

Шлях до перемоги проліг через чотири конкурси. Юні астрономи доводили вміння працювати з картою зоряного неба, демонстрували знання астрономічних спостережень, пробували свої сили у виконанні вправ та розв’язуванні різноманітних цікавих завдань.

У напруженій інтелектуальній боротьбі перемогу здобули Тарас Гуменюк із Ланівців, Олександр Трішечкін з Почаєва та Віталій Крет із Лозової. Вони отримали в подарунок телескоп, бінокль та підзорну трубу.

Організували конкурс методист обласного інституту післядипломної практики Василь Гайда та вчитель-методист Лозівської школи Михайло Шемеля. Щедрими меценатами турніру стали Сергій Вербицький, Наталя Янкевич, Богдан Будний та родина Малявських.

Окрім конкурсних завдань, юні астрономи області мали змогу дізнатися багато цікавої та корисної інформації про сузір’я, особливості астрофотографії, методи астрономічних спостережень. Учасників заходу також ознайомили з особливостями та неабиякими можливостями телескопів, встановленими у шкільній обсерваторії.

Перший конкурс АСТРОFEST «Різдвяні зорі» допоміг юним знайти свій шлях до пізнання безмежного Всесвіту. Захід, як запевнили організатори, стане віднині традиційним.

Галина ЮРСА.

Подільське слово

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