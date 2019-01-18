В школі у Почаєві скандал через директорку (відео)

Директорку Почаївської школи Варвару Кухаревич звільнили з посади через скарги батьків. Вони незадоволені проведенням ремонтів у школі. Називають таку діяльність директорським свавіллям. Пікети, плакати під райсудом і судові процеси. Батьки зібрали 400 підписів для звільнення директорки. Поскаржилися до міської ради. Вона ж натомість вважає, що звільнили її безпідставно і вимагає 500 тисяч компенсації від міської ради та поновлення на роботі. Уся ця війна триває вже майже рік.

Про це у випуску ТСН.

Відео: ТСН 1+1

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