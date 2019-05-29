Тернопільська церква св.Петра перша в Україні отримала подорожуючу ікону

В храмі святого апостола Петра , що у м.Тернополі , сталась зміна в внутрішньому убранстві. З лівої сторони від Царских Врат з’явилась нова ікона. Про це повідомляють Лицарі Колумба м.Тернопіль парафія святого апостола Петра.

Що ж це за ікона і чому вона тут встановлена ?

Для початку скажемо, це копія ікони, що була написана італійським іконописцем Фабріціо Діомеді (Fabrizio Diomedi).

Повна назва її – Ікона «Матері Божої помічниці переслідуваних християн».

В центрі ікони зображена Пречиста Діва Марія, яка своїм покровом-плащем покриває сучасних представників християн-мучеників: чоловіків і жінок, молодь і людей старшого віку, мирян, священиків і богопосвячених осіб.

Це нова ікона в якій дотримані всі канони іконопису і водночас вона є відгуком, на ті нові проблеми з якими стикнулася сучасна церква.

Адже утиски і переслідування християн це не сива давнина.

Це сьогодення.

Це відбувається сьогодні і зараз!

Мученики за християнську віру це наші сучасники!

Про це важко говорити і важко повірити. Та це правда.

Яке ж відношення має ця ікона до Храму святого апостола Петра, в християнському та затишному Тернополі?

Ікона «примандрувала» сюди з далекої Америки, з міста Балтимор. Саме там в 2018р. відбулася її презентація на Найвищій Конвенції Лицарів Колумба. Тоді ж Мелхітський Архієпископ Жан-Клеман Жанбарт (Jean-Clement Jeanbart) із сирійського міста Алеппо освятив десятки копій цієї ікони на Найвищій Конвенції Лицарів Колумба

Під час презентації ікони в Балтиморі, Найвищий Лицар Карл Андерсон висловив сподівання, що ця подорожуюча ікона «зверне увагу всієї Церкви на велику жертву, яку приносять так багато наших братів і сестер у Христі»

На Конвенції в Балтиморі був присутній також Блаженніший Святослав, який виголосив головну промову в присутності 3000 лицарів та їхніх сімей з усього світу:

«Дякую, браття-лицарі, що допомогли нам змобілізувати наших найкращих чоловіків стати Лицарями Колумба і Лицарями милосердя!»



На цій Конвенції було оголошено, що Україна отримує найвищий статус Національної юрисдикції.

Після презентації і освячення в Балтиморі, копії цих ікон були надіслані до всіх юрисдикцій Лицарів Колумба по всьому світі, в тому числі і до України.

Осередок Лицарів Колумба при парафії св.ап.Петра вдостоївся високої честі, першими в Україні, приймати в своєму Храмі цю ікону. Зауважимо, що незабаром вона «помандрує» далі в інші міста та Храми.

Та наразі кожен бажаючий зможе помолитись біля неї за душі та долю християн котрі постраждали за Віру Христову,а також звернутись до себе з простим питанням – « А чи зміг би я вчинити таке свідчення Віри, як ті котрі постраждали за неї?»

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