Із чого розпочнуться Дні Хорватії в Тернополі?
ПРОГРАМА ДНЯ
Тернопіль, 23 вересня 2019 р.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (читальний зал бібліотеки ТНТУ ауд.58, корпус №2, вул.Руська, 56)
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- 13:00 — Круглий стіл «Виклики і можливості функціональної міжкордонної співпраці регіонів»:
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- ▪ презентація готельно-ресторанних комплексів, промислових підприємств Задарського регіону, Хорватія, знайомство з науковцями та студентами ТНТУ, представниками бізнесу, громадських організацій м.Тернополя;
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- ▪ лекція проф. Анте Бралича відділу історії Задарського університету «Війни в Україні і Хорватії: порівняльний аналіз»;
- ▪ виступ гурту KLAPA UZORITA (м. Сукошан, Хорватія).
Центральна міська бібліотека (вул. Руська, 31)
- 16:00 — Майстер-клас для дітей. Дидактичні ігри із вторсировиною (проводить проф. педагогіки, еколог Міят Барішіч-Ружіч).
Сквер на вулиці Гетьмана Сагайдачного біля пам’ятника Іванові Франку
- 17:00 — Виступ культурно-мистецького об’єднання NEVIJANA
Концептуальний заклад «Бункермуз» (бульвар Тараса Шевченка, 1)
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- 19:00 — «Біла Хорватія» у «бункері»:
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- ▪ виступ гурту KLAPA UZORITA (м. Сукошан, Хорватія);
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- ▪ виступ культурно-мистецького об’єднання NEVIJANA (oстрів Пашман, Хорватія);
- ▪ традиційна хорватська кухня, дегустації.