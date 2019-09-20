14:37 | 20.09.2019
ГАРЯЧЕ:
Погляд

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

Із чого розпочнуться Дні Хорватії в Тернополі?

Irena 9 Views Прокоментуй!

ПРОГРАМА ДНЯ

Тернопіль, 23 вересня 2019 р.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (читальний зал бібліотеки ТНТУ ауд.58, корпус №2, вул.Руська, 56)

    • 13:00 — Круглий стіл «Виклики і можливості функціональної міжкордонної співпраці регіонів»:

 

    • ▪ презентація готельно-ресторанних комплексів, промислових підприємств Задарського регіону, Хорватія, знайомство з науковцями та студентами ТНТУ, представниками бізнесу, громадських організацій м.Тернополя;

 

    • ▪ лекція проф. Анте Бралича відділу історії Задарського університету «Війни в Україні і Хорватії: порівняльний аналіз»;

 

    ▪ виступ гурту KLAPA UZORITA (м. Сукошан, Хорватія).

Центральна міська бібліотека (вул. Руська, 31)

  • 16:00 — Майстер-клас для дітей. Дидактичні ігри із вторсировиною (проводить проф. педагогіки, еколог Міят Барішіч-Ружіч).

Сквер на вулиці Гетьмана Сагайдачного біля пам’ятника Іванові Франку

 

  • 17:00 — Виступ культурно-мистецького об’єднання NEVIJANA

Концептуальний заклад «Бункермуз» (бульвар Тараса Шевченка, 1)

    • 19:00 — «Біла Хорватія» у «бункері»:

 

    • ▪ виступ гурту KLAPA UZORITA (м. Сукошан, Хорватія);

 

    • ▪ виступ культурно-мистецького об’єднання NEVIJANA (oстрів Пашман, Хорватія);

 

    ▪ традиційна хорватська кухня, дегустації.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *