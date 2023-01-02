У перший день нового року на Тернопільщині зафіксували температурний рекорд 

Погода 1 січня стала рекордною для цього дня за усі роки спостереження, повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Максимальна температура повітря становила 12,9 ° тепла, що перевищило попередній показник майже на 6°.

Перший день 2023 став найтеплішим за весь період спостережень з 1946 року. Попередній температурний рекорд зафіксували у 1959 році, він становив +7,3°.