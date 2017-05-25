У “Подолянах”орудувала злодійка у перуці

Допомогти встановити особу невідомої зловмисниці просять поліцейські Тернополя. Жінку підозрюють у крадіжці жіночої сумки в одній з крамниць розташованої в ТРЦ «Подоляни».

Злодійка увійшла до крамниці та скориставшись моментом, допоки одна з відвідувачок торгового закладу приміряла одяг, викрала її сумку. Однак крадійку помітили та намагались наздогнати. Під час переслідування підозрювана викинула крадене та втекла.

Як встановили охоронці закладу, до злочину невідома готувалась заздалегідь: для маскування використала перуку та елементи одягу, які зняла та викинула під час втечі.

D:\фото обр\001.jpg

Камери відеоспостереження зафіксували зловмисницю.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70, або на лінію “102”.