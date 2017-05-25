Чого люди Садового їздять до Тернополя

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що наразі змін по співпраці з іншими містами відповідно до меморандуму нема.

Львів має ліміти лише на вивезення та захоронення 80 тонн сміття в день на полігонах Львівської області. Також мер додав, що відкрито кримінальні провадження не лише у Львові, а й у Тернополі, і міські посадовці їздять у Тернопіль давати свідчення, передає прес-служба ЛМР.

«Поки змін по меморандуму нема. Він виконується у невеликій частині – гарантовано маємо можливість вивозити 80 тонн в день з тих анонсованих 580 тонн. Далі проводимо зустрічі з громадами, громадські слухання, сесії. Хочу вірити, що цей меморандум буде наповнюватись більшими об’ємами і коштів від міста, які ми будемо інвестувати у вирішення екологічних проблем, які є в межах області, і підтримки від міст по співпраці з містом Львовом. Тому це питання, яке я ставив ще місяць тому, ще рік тому – нам потрібна гарантована підтримка по системному вивезенню зі сторони держави. На ці питання відповіді ми не отримали. Щодня ситуація складна.

У нас відбулось засідання комісії з надзвичайних ситуацій по Франківському району. Було прийнято рішення розірвати угоду з компанією САТ, яка там працювала. Частину взяли на себе наші львівські перевізники. Думаю, там ситуація піде на позитивні зміни. Але щодня це велика боротьба, як тримати місто у чистоті. В спину б’ють, палки в колеса ставлять, викликають всіх на допити, часу це забирає багато, а підтримки нема, підтримка, фактично, тільки від громади міста Львова і від львів’ян.

Справи відкриті у Львові, велика кількість справ зараз відкрита у Тернополі. Працівники наших установ їздять в Тернопіль на допити, це забирає багато часу. Нас тримають у режимі постійного стресу. Знаю, що готуються інші справи», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.