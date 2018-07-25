Новини Тернополя 

У полоні дощу: на вулицях Тернополя з’явилися “конкуренти” Серета (Фото, відео)

Irena 42 Views Прокоментуй!

На повноводні “ріки” перетворилися вулиці Тернополя від всього лиш кілька годинного ранкового дощу. Багато доріг стали непрохідними, автівки буквально тонуть у калюжах. Тернополяни, які героїчно добираються сьогодні за місцем призначення, діляться у соцмережах своїми пригодами через негоду.

За даними Тернопільського гідрометеоцентру, по Тернопільській області та місту до кінця доби 25 липня збережуться сильні дощі, грози, подекуди град. 26 липня слід бути готовими до гроз, місцями сильних дощів, вдень подекуди очікують град.

По вул. Миру краще не їхати. Фото ‎Roman Kubay‎.
Вулиця Крушельницької о 9 год. ранку. Фото Андрія Столярова.

Володимир Петришин зняв відео, що коїться біля Тернопільської ОДА:


Вулиця Руська і та тоне (відео Романа Голубєва):

“Все, як завжди”, зазначають очевидці побаченого.

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