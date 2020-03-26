У «Промінчиках» стартувало онлайн-навчання

🔓Карантин – нелегке випробування для кожного з нас. І особливо для дітей.

Дітям нудно в 4-х стінах, а батьки і педагоги переживають, що надто довга перерва у навчанні приведе до втрати результатів, яких діти досягли за півроку навчання. Адже набуті навички ще нестійкі і потребують регулярного підкріплення.

Розуміючи усе це, колектив «Промінчиків» буквально з перших днів карантину почав освоювати новітні технології дистанційного навчання. Карантин карантином, але ми відповідаємо за тих дітей, які відвідують наші заняття. І ми не могли залишити їх без підтримки. ‼️І ось рівно через тиждень після оголошення карантину в «Промінчиках» стартувало онлайн-навчання. Педагоги зізнаються, що було дуже хвилююче проводити перші онлайн-уроки. І надзвичайно приємно було бачити, як діти активно відповідають на занятті, як вони радіють, побачивши свого вчителя і один одного.🙂 ✅На даний момент у форматі онлайн у Промінчиках успішно стартували курси «Підготовка до школи», «ЛегкоЧитання», «ШвидкоЧитання» і «Англійська мова». ❓Хочете записати свою дитину на онлайн-заняття?

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