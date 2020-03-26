ДПА для учнів 4-х і 9-х класів скасовано

У 2020 році державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів проводитись не буде. Про це під час онлайн конференції у Facebook повідомила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

«Державна підсумкова атестація учнів 4-х та 9-х класів буде скасована», – повідомила в.о. міністра освіти.

Також за її словами, якщо навчальний рік в Україні буде продовжений і учні відновлять навчання у школах у травні або у червні, освітній процес буде триватиме до 1 липня.

Навчальний рік для випускників 11 класів триватиме до моменту видачі їм документів про освіту.