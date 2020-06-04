У Пронятин на маршрут відправили новенький автобус, який може протриматись недовго

У мікрорайоні Пронятин міста Тернопіль нещодавно на міський маршрут, для здійснення громадських перевезень, відправили новенький, низько-підлоговий автобус «МАЗ 206» і це дуже добре, пише у мережі Фейсбук Назар Хамуляк.

Нарешті у Пронятин їде не стара розвалюха, а гарний, новий, великий автобус.



Але не все так добре, бо автобус протримається до першого ремонту, який не за горами, вважає Назар.

Адже частина дороги, якою курсує даний автобус, а точніше вулиця Проектна, в жахливому стані. Мешканці мікрорайону Пронятин, а також величезна частина мешканців мікрорайону Кутківці, котрі теж користуються цим автобусом, й надалі хочуть їздити на новому, безпечному, місткому транспорті. Тому, дуже просимо звернути увагу на цю проблему та ДОРЕМОНТУВАТИ вулицю ПРОЕКТНУ! Також просимо замінити / відремонтувати автобусні зупинки для зручності пасажирам в очікуванні транспорту, особливо під час буревіїв, злив, снігопадів, котрі замітають / заливають зупинки що є зараз.



До слова, щодо цього питання Назар сформував на міську владу електронне звернення. Чоловік має надію, що його почують і у найближчому часі вирішать дану проблематику мікрорайону Пронятин.