У селі Малашівці Тернопільської громади відкрили модульне містечко для переселенців

Перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Тернопільській громаді відкрили у селі Малашівці, яке облаштували за ініціативи та тісної співпраці з чеськими партнерами – Генеральним консульством Чеської Республіки в Україні та чеського уряду.

Оглянули нове облаштоване модульне містечко міський голова Сергій Надал спільно з заступником Генерального консула Чеської Республіки у Львові Владіміром Кадлецом, який цими днями завітав до нашого міста.

«Облаштоване модульне містечко ми будемо пропонувати для проживання переселенцям, які приїжджають до нас з інших населених пунктів. Для цього, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України, формується черга людей, які потребують покращення житлових умов, – зазначає Сергій Надал. – Щиро дякуємо за допомогу нашим чеським партнерам, зокрема, Генеральному консулу Чехії та чеському уряду, які погодились допомогти та реалізувати будівництво цих будинків та передачу їх для нашого міста».

Міська рада виконала свою частину зобов’язань, зокрема, здійснила впорядкування території, облаштувала під’їзди, лавки, смітники, провела освітлення, водопостачання та систему каналізації. Додатково закуплено генератори, які будуть працювати у містечку у випадку відсутності електроенергії для того, щоб забезпечити людей світлом.

Як зазначає заступник Генерального консула Чеської Республіки у Львові Владімір Кадлец, реалізація ініціативи розпочалась ще у вересні. Модульні будиночки розробила та виготовила за європейськими технологіями чеська компанія. У будинках є все необхідне для тимчасового проживання ВПО.

«Чеський уряд ініціював цей проєкт, щоб допомогти українським внутрішньо переміщеним особам. На цій локації розміщено три модульні будиночки. У кожному з будинків є по чотири кімнати, де можуть проживати по дві особи. У двох будинках є ванна та душ, в іншому – кухня та місце, де можна прати та сушити одяг», – зазначає Владімір Кадлец.

Нагадаємо, у вересні цього року між міською радою та чеською стороною було підписано Меморандум, мета якого – допомогти з житлом внутрішньо переміщеним особам, які вимушено покинули свої домівки через війну.

Довідково. Ознайомитись з інформацією, як стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, можна за посиланням.