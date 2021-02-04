У стрілянині по дітях в Тернополі підозрюють спортивного інструктора: сьогодні суд

Сьогодні у Тернополі обиратимуть запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у стрілянині по дітях.

Як стало відомо “Тернополянам” з власних джерел, підозрюють у злочині інструктора одного із спортклубів міста Валерія У., родом з Рівненщини.

Прокуратура вимагає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку вручили підозру, вчора він відмовився давати свідчення. Експертизи по справі проводять у Вінниці та Тернополі.

Сьогодні у суді йому обиратимуть запобіжний захід. Його дії кваліфікували за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до семи та восьми років.

Нагадаємо, що 11-річного Максима Капустяника поранили, коли він катався на санках біля школи № 27. Повідомлення про вибух невідомого предмету на спортивному майданчику біля школи надійшло у поліцію близько 21 січня близько 11:00.

Травми були схожі на опіки від петарди, але згодом лікарі нарахували понад 4 десятки дробинок, деякі з них травмували внутрішні органи. Бригада екстреної швидкої допомоги забрала дитину у лікарню. Рятували життя Максима у столичній клініці “Охматдит”.

Згодом стало відомо про ще одну жертву стрілка. Осколок в роті через вистріл з гладкоствольної рушниці отримав 8-річний хлопчик, який також катався на санках.

Правоохоронці встановили траєкторію та вікно, з якого ймовірно був здійснений постріл. Поліцейські обшукали квартиру, вилучили зброю та направили її на експертизу. Підозру ймовірному стрільцю ще не оголошували. Чоловік свою провину заперечував.