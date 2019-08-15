У таборі в Кутківцях поки діти гралися, батьки танцювали

З 5 серпня при парафії св.мчч.Бориса і Гліба у м-н Кутківці діяв літній табір для дітей віком від 6 до 16 років, що мав назву “Веселі канікули з Богом”. Цього року наш табір відвідали більше ніж 100 учасників. Діти ділилися на чотири групи, залежно від віку: дві молодших групи – 6-10 років і дві старші групи – 11-13 років. Аніматорами, вже традиційно, стали учасники молодіжної спільноти “Агапе”, що діє при нашому храмі. Наші аніматори є випускниками «Школи християнського аніматора», що діє при Тернопільській духовній семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого.

Метою табору було допомогти дітям не тільки весело, а й, перш за все, з користю провести літні канікули. Усі брали участь у змаганнях, танцювали, співали, малювали, займались рукоділлям, а головне разом молилися. Власне, розпочинався день зі Святої Літургії, продовжувався піснями, веселими іграми, майстер-класами, цікавими та пізнавальними катехизаціями, бансами та спільною молитвою на завершення дня.

Щодня дітям проводили духовні науки, на яких вони мали можливість поповнити свої, набуті раніше, знання про Бога, дізнатись щось нове, навчитись любити і поважати своїх друзів та батьків, бути добрими й милосердними, а також збагатити свій внутрішній світ.

Програма табору була складена так, що діти могли відпочити не тільки духовно, а й фізично. Щодня після обіду діти грали різні таборові ігри, веселі старти, брейн-ринг, квест та ще багато цікавого.

Завершальний день (10 серпня) табору запам’ятався, як родинне свято для всієї парафіяльної спільноти. Діти разом із батьками, бабусями і дідусями прийшли у вишиванках. Разом співали.

Наші добродії пожертвували для діток великий надувний батут, солодощі та інші гостинці. Діти мали змогу ще побігати та позмагатись у веселій грі, потанцювати запальні банси, а потім поласувати смаколиками із солодкого столу, до якого долучалися своїми пожервами і усі батьки.

Цього року, музиканти у живому виконанні відіграли файну українську забаву. Коли дітвора забавлялася, їхні батьки мали можливість потацювати добрих вальса і польки. Всі розваги вечора були безкоштовні для всіх учасників нашого свята.

А запалення ватри і спільне виконання українських пісень додало у наше свято нотки душевності та родинного затишку.

Хочемо висловити щиру подяку нашим жертводавцям, Наталі і Володимиру Фіголь, Петру Болєщуку, які підтримали наш табір фінансово. Не можливо і оминути подякою сім’ю Атаманчуків. Дякуємо Михайлу Атаманчуку за проектор, колонки і іншу цифрову техніку яку ми використовували на таборі, і дякую йому зате що він сам особисто все транспортував і монтував. Дякуємо його дружині Лілії Атаманчук і їхній донечці за організацію театральних сценок і оздоблення декорацій і костюмів для них. Театральна трилогія “У пошуках маленького принца”, яка проходила в ошатному залі БК” Кутківці”, була наріжним каменем в тематиці цьогорічних Веселих Канікулах з Богом. І дякуємо пані Наталі Горлуц за те що надала нам доступ до приміщення клубу на цілий тиждень. Дякуємо Наталі Козорог, Наталі Вар’ян, Наталі Булі та Галині Крещик, за те що пошили кожному учаснику табору спеціальні хустки різного кольору. Велике спасибі всім учасникам благодійної ярмарки яку ми проводили на підтримку нашого табору, і всім іншим, хто долучився до організації та проведення табору, а в особливий спосіб всім аніматорам, які жертовно віддавали свій час і зусилля для праці з дітьми. Нехай Господь Бог благословить Вас і віддячить сторицею.Ми цілою парафією будемо молитися за Вас.

Ласкаво запрошуємо дітей та молодь наступного року взяти участь у нашому таборі і провести свої канікули з Богом.

Повідомив о. Андрій Цяпута