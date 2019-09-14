У Тернопіль їде експерт англійської мови зі США

У Тернопільську обласну біблiотеку для молоді ТОБМ їде експерт англійської мови зі США Марі Снайдер. Приходь у бібліотеку покращити свою англійську.

Марі Снайдер є експертом з вивчення англійської мови. Вона навчала англійської у багатьох країнах світу від Коста Ріки до Ботсвани. Її спеціалізація інструктор з ораторського мистецтва та критичного мислення, а також проведення тренінгів для вчителів. Марі проводить англомовні програми в Американському Домі у Києві і є його резидентом.

Інтерактивний воркшоп включає дві теми:

спілкування англійською мовою у форматі English Speaking Club;

медіаграмотність та фейки; Адреса: м. Тернопіль вул. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 2 поверх, Вікно в Америку