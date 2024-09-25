У тернопільській бібліотеці триває мовчазна акція

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей триває мовчазна акція «Нам потрібна наша книга. Нам потрібна наша мова». А її учасники продовжують зворушувати і дивувати, приносячи у бібліотеку книги з родинних колекцій.

Надзвичайно приємно бачити серед дарувальників читачів, батьків читачів, а також знайомитися з людьми, які готові поділитись найціннішим, бо розуміють, що з порожніми полицями книгозбірень виграти гібридну війну, яка ведеться проти України – майже неможливо.

Тож наша велика щира подяка сьогодні адресується: Олені Ярош-Сірій, Катерині Трач, Наталі Матлі. Друзі, приєднуйтесь до акції та підтримайте бібліотеку книгодонатами! – просять у закладі.