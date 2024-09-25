20:33 | 25.09.2024
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Новини Тернополя 

У тернопільській бібліотеці триває мовчазна акція

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У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей  триває мовчазна акція «Нам потрібна наша книга. Нам потрібна наша мова». А її учасники продовжують зворушувати і дивувати, приносячи у бібліотеку книги з родинних колекцій.

Надзвичайно приємно бачити серед дарувальників читачів, батьків читачів, а також знайомитися з людьми, які готові поділитись найціннішим, бо розуміють, що з порожніми полицями книгозбірень виграти гібридну війну, яка ведеться проти України – майже неможливо.

  • Тож наша велика щира подяка сьогодні адресується: Олені Ярош-Сірій, Катерині Трач, Наталі Матлі. Друзі, приєднуйтесь до акції та підтримайте бібліотеку книгодонатами! – просять у закладі.

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