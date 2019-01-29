У тернопільській бібліотеці вшанували героїв легендарного бою

Ця цілком реальна історія більше нагадує гостросюжетний фільм. За довге століття вона обросла безліччю міфів, витримала бурю критики, перейшла пустелю заборон і замовчувань.

Сьогодні «Бій під Крутами» – не просто героїчна сторінка історії України. Це абсолютно феноменальне явище, що викликає захоплення серед сучасників, пробуджує дух патріотизму, жагу до волі й справедливості і нарешті – є досконалим зразком любові до Батьківщини.

З нагоди 101 річниці Бою під Крутами, студенти-практиканти Теребовлянського коледжу культури і мистецтв спільно з працівниками Тернопільської обласної бібліотеки для дітей провели для учнів школи-ліцею ім. А. Юревича годину мужності під назвою «Згадаймо юність, що горіла в Крутах».

Перед учасниками заходу постала картина легендарної битви, де чотири сотні відчайдушних українських захисників виступили проти чотиритисячної Червоної гвардії. В нерівному протистоянні загинули кращі сини України, серед яких – зовсім юні студенти, що власною кров’ю вписали нову сторінку в історію українського визвольного руху. Більше цікавих деталей про подвиг «нескорених», а також про події і ключові постаті політичних та збройних змагань за волю України ХХ століття, школярі дізнались, ознайомившись з матеріалами виставки, присвяченої Бою під Крутами.

Уляна Пилипчук, редакційно-видавничий сектор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей

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