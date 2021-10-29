У тернопільській лікарні швидкої допомоги серед реанімаційних пацієнтів вакцинованих ще не було

Україну прогнозовано накрила 3-хвиля коронавірусу, викликана «дельта»-штамом. Вірус еволюціонує, набираючи більшої вірулентності та контагіозності. Невпинно зростає захворюваність, посилюються карантинні заходи, регіони горять в «червоній» зоні, зростає навантаженість на охорону здоров’я, медики працюють на межі зриву. У інфекційному відділенні КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» стерігаємо більш агресивний перебіг коронавірусної хвороби: швидкий, іноді блискавичний перебіг прогресування легеневої недостатності в ранньому періоді хвороби до закінчення 1-го тижня, тривалу потребу та залежність у кисневій підтримці, тромботичні ускладнення, розвиток енцефаліту, приєднання бактерійних ускладнень. Про це повідомляють у медичному закладі. Слід відмітити, що наш пацієнт – це «невакцинований пацієнт». Поодинокі випадки захворювання у вакцинованих проходили на фоні не повної вакцинації (1 доза, або інфікування на фоні введення 2-гої дози). Серед реанімаційних пацієнтів вакцинованих не було, – кажуть у лікарні.

Епідеміологічні характеристики та симптоматика COVID-19, спричиненої дельта-штамом коронавірусу, подібні до «традиційної», але мають свої особливості. Такі хворі значно заразливіші. Якщо раніше один пацієнт теоретично міг заразити двох осіб, то зараз – 6-8. Як наслідок – різке зростання рівня захворюваності.

У дебюті недуги частіше піднімається температура тіла (38,5 °С і вище). Головний біль може виникнути за кілька днів до підвищення температури. Дуже характерні біль у горлі та нежить, а ось втрата нюху трапляється рідше. Досить характерний діарейний синдром. Зараз настає сезон ротавірусного гастроентериту, для якого діарея також характерна. Такий яскравий симптом може вводити в оману навіть медиків, викликаючи плутанину при діагностиці, якщо не зробити ПЛР або швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2. На жаль, за нашими спостереженнями, у 30 % випадків діарея є поганим прогностичним критерієм, оскільки свідчить про високе вірусне навантаження в організмі людини, коли уражається не тільки ротоглотка, а й кишечник.

Ще одна особливість «дельти» – швидко прогресуючий перебіг захворювання. Таких пацієнтів у нас все більше. Нерідко спостерігаємо таке: учора сатурація була в нормі, і пацієнт відмовлявся від госпіталізації, а сьогодні вранці сатурація 90 %, а надвечір вже необхідна неінвазивна вентиляція легень. При «дельті» частіше приєднуються тромбоемболічні ускладнення.

На жаль, різко (більше, ніж удвічі) зросла летальність. Причому ушпиталюються і помирають майже винятково не щеплені люди.

На сьогодні є можливість вибору протистояти вірусу шляхом вакцинації. Це найдієвіший спосіб уберегти себе від смерті. Вакциновані – значить захищені!