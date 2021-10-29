Сільського голову на Тернопільщині засудили на шість років за вимагання 80 тисяч доларів хабаря

Бережанський районний суд Тернопільської області оголосив вирок колишньому сільському голові Мшанецької сільської ради, якого обвинувачували у вимагання 80 тисяч доларів хабаря за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 2 га під будівництво готелю. Андрій Дядьо отримав 6 років позбавлення волі років із конфіскацією майна.

Джерело: вирок суду оприлюднений 25 жовтня 2021 року.

Колишньому сільському голові суд також заборонив обіймати державні посади протягом двох років.Під арештом залишили майно обвинуваченого, а саме автомобіль Toyota Camry 3.0 1994 року випуску та два будинки площею 53 кв. м. 349 кв. м.

Шість років суду

У суді справа слухалась з 2016 року, і тільки зараз оголосили вирок. А сама історія тягнеться ще з 2015 року. З матеріалів справи стало відомо, що Андрій Дядьо запропонував свої послуги у сприянні безоплатного виділення земельної ділянки для будівництва готельного комплексу поблизу автотраси Тернопіль-Почаїв місцевим підприємцям. Вартість послуг оцінив у 80 тисяч доларів, частину яких він, нібито мав віддати представникам Держгеокадастру.

Один з підприємців, який у справі фігурує у статусі потерпілого, виявився колишнім службовцем внутрішніх справ, який разом з приятелем хотів заснувати власний бізнес на Тернопільщині. За його свідченнями, Дядьо переконав, що він не зможе отримати безоплатно земельну ділянку на території Мшанецької сільської ради. Натомість запропонував ділянку за межами селища, у селі Хомівка, Зборівського району, але вже за винагороду, оскільки, земля підпорядкована управлінню Держгеокадастру у Тернопільській області.

За домовленістю, потерпілий спочатку передав чиновнику завдаток одну тисячу доларів, а після отримання з Держгеокадастру дозволу на відведення землі мав віддати ще 9 тисяч доларів. Інші 70 тисяч доларів підсудний мав отримати вже після надання акту про право власності на земельну ділянку.

Але сільський голова не дотримав обіцянки, і попросив всю суму вже через два тижні, після отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Затримали Андрія Дядя 27 серпня 2015 року під час отримання 207 тис. грн. (9 тисяч доларів) від підприємці.

«ОСОБА_2, виконавши всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця 27 серпня 2015 року був затриманий працівниками міліції. У зв`язку з цим злочин не був доведений до кінця, з причин, які не залежали від його волі», – так в матеріалах справи пояснено чому Дядя обвинувачують в шахрайстві у особливо великих розмірах та підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі.

Версія обвинуваченого

Свою провину підсудний визнав лише частково, і запевнив, що інкриміновані йому статті безпідставні. Провину визнав лише за ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом). В суді він стверджував, що насправді він пропонував «простіший» спосіб виділення земельної ділянки для учасника АТО з подальшим переоформленням. Але підприємці відмовились від цієї схеми. А тому з’явилась необхідність у «послугах» чиновників Держгеокадастру. А за свою послуги в підготовці документації для відведення землі він просив лише 10 тисяч доларів, під час отримання яких і був затриманий.

Посадовця засудили за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27 (підбурювання до кримінального правопорушення) ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

На думку суду, вина сільського голови повністю доведена – тому він визнаний винним у підбурюванні потерпіло до надання йому 80 тисяч доларів хабаря та зловживанні впливом.