Де на Тернопільщині безоплатно лікують інсульт: список лікарень

Лікування інсульту в Україні є повністю безоплатне, адже входить у Програму медичних гарантій та є пріоритетною послугою серед інших програм ПМГ. То як і де отримати гарантовану НСЗУ послугу?

Інсульт — це небезпечне порушення мозкового кровообігу, яке вимагає невідкладної діагностики та лікування. Серед основних ознак: порушення мовлення (труднощі при вимові слів), асиметрія обличчя, слабкість або оніміння в кінцівках, неможливість підняти руки вгору, інтенсивний головний біль та сплутаність свідомості.

При перших ознаках інсульту у людини необхідно викликати швидку (103) або за крайньої необхідності самостійно доставити пацієнта у лікарню.

У Тернопільській області є 7 лікарень, які мають договір з НСЗУ на лікування інсульту.

Дві у Тернополі:

Тернопільська комунальна міська лікарня №2. Обласна клінічна психоневрологічна лікарня.

А також

Козівська центральна районна лікарня;

центральна районна лікарня; Бережанська центральна міська лікарня;

центральна міська лікарня; Теребовлянська міська лікарня;

міська лікарня; Борщівська міська лікарня;

міська лікарня; Кременецька опорна лікарня.

Швидка має доставити пацієнта саме в ту лікарню, що має відповідний договір з Національною службою здоров’я. Це значно підвищить шанси людини на успішне лікування та реабілітацію. За правильно прописаний маршрут госпіталізації пацієнтів з інсультом відповідає місцева влада.

Чому важливо доставити пацієнта саме в лікарні, які мають договір з НСЗУ?

Від швидкої та точної діагностики залежить успіх подальшого лікування та реабілітації людини. Пацієнта критично важливо доставити в лікарню, яка має обладнання та лікарів, що можуть діагностувати інсульт в перші кілька годин пiсля появи симптомів.

НСЗУ в свою чергу контрактує лише ті лікарні, які гарантують:

Цілодобову роботу фахівців необхідної кваліфікації; Цілодобову роботу обладнання для діагностики і лікування. Наприклад, КТ або МРТ, які дозволяють провести візуалізацію і точно визначити діагноз.

Без дотримання цих умов медична допомога неефективна. Тому важливо доставити ваших рідних та близьких саме в ці лікарні та проконтролювати маршрут госпіталізації швидкої.

Лікування інсульту повністю безоплатне для пацієнта.

“У лікарнях, які мають договір із Національною службою здоров’я на лікування інсульту, пацієнт не повинен ні за що платити. Адже за них платить НСЗУ за підвищеним тарифом, який у деяких випадках сягає 97 тис. грн за одну людину.

Так, із квітня 2021 року лікарні Тернопільщини, які рятували пацієнтів з інсультом, вже отримали від НСЗУ 15 млн грн. Це гроші за діагностику, лікування та реабілітацію”, — коментує директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця.

Перелік безоплатних послуг при лікуванні інсульту у лікарнях.

Медична допомога пацієнту з інсультом чи підозрою на нього повністю безоплатна. Йдеться про такі послуги:

Первинний огляд.

Термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія.

Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі тощо.

Інструментальні дослідження: крім КТ та МРТ, також електрокардіографія, УЗД та інші.

Тромболітична терапія включно з необхідними ліками.

Ендоваскулярне лікування (це малоінвазивна хірургія судин).

Нейрохірургічна допомога.

Своєчасне знеболення всіх етапів діагностики та лікування.

Забезпечення ліками з Нацпереліку.

Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.

Вторинна профілактика інсульту.

Харчування в стаціонарі.

Медична реабілітація.

Пацієнту з підозрою на інсульт не потрібне направлення лікаря, щоб отримати медичну допомогу безоплатно. Адже це невідкладний стан і людину в медичний заклад часто привозить швидка допомога. Медики мають надати допомогу безоплатно незалежно від наявності направлення чи декларації з лікарем.

Як переконатися, що швидка везе пацієнта саме в інсультну лікарню?

Переходьте за посиланням https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts. Обирайте дашборд “Карта місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг”. У лівому крайньому віконці оберіть свою “Область” та “Групу послуг — 5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті”. Карта покаже найближчі лікарні, які діагностують і лікують інсульти. З’ясувати, де розташований найближчий медичний заклад, який має всі умови для лікування пацієнтів з інсультом, також можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Якщо лікарня не приймає пацієнта з інсультом або вимагає за лікування гроші — звертайтесь зі скаргою за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або залиште скаргу онлайн: https://nszu.gov.ua/gromadyanam/osobistij-prijom/citizen-form.