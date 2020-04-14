У Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебувають 6 тернополян, контактних з хворими на COVID-19
❗️ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 14 КВІТНЯ
ℹ️Загалом у лікарнях Тернополя – 14 хворих на COVID-19.
🔹У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 14 квітня перебуває 14 хворих на COVID-19. В 1 людини підозрюють коронавірус. Стан пацієнтів задовільний та середньої важкості.
🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 14 квітня пацієнтів з COVID-19 – немає.
🔹Станом на 10 годину 14 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває 6 тернополян, контактних з хворими на COVID-19.
🔹11 тернополян знаходяться на амбулаторному лікуванні.