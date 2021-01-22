У Тернопільській обласній службі зайнятості діють 23 тематичні клуби для безробітних та молоді

У місцевих підрозділах Тернопільської обласної служби зайнятості у 2020 році діяло 23 тематичних клуби (4 – для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність, 9 – для жінок, 4 – для молоді до 35 років та 2 – для учнів ЗОНЗ). Загалом відбулося 126 засідань, з них – 82 в режимі онлайн.

Так, на засіданнях клубів для молоді учасники обговорювали теми: «Булінг. Мобінг. Причини, наслідки, запобігання та відповідальність», «Визначення особистих професійних цілей, складання власного професійного плану, формування навичок самопрезентації», «Емоційний інтелект – шлях до кар’єрного зростання», «Ефективна самопрезентація – основа успішного працевлаштування», «Знайди себе», «Європейська робота в Україні» та ін. Мова йшла про правила усвідомленого підходу до вибору фаху, перспективи працевлаштування, права та соціальні гарантії молоді, про те як правильно спланувати своє професійне майбутнє. Ті, хто мав бажання перевірити відповідність професійних намірів індивідуальним здібностям пройшли профдіагностичне тестування за різними методиками та отримали детальні індивідуальні консультації. З цією метою активно використовувались сучасні дистанційні технології, веб-базована платформа для психологічного онлайн-тестування «Моя професія: консультаційна мережа» та «Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри».

До прикладу, у листопаді 2020 року відбувся профорієнтаційний онлайн-марафон «ПРОФІ-DRIVE», що пройшов у рамках засідання молодіжного клубу «Час Z», який діє в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Учасниками заходу стали 358 студентів Галицького коледжу, технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя та Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. Стартував марафон цікавим вебінаром «Грані таланту», де молодь вела дискусію з питань: чи кожна людина має талант, як помітити і розвивати свої задатки? Метафоричний опитувальник дав можливість заглянути в глибину свого потенціалу, «засвітити» його та окреслити подальші кроки розвитку. Фахівець центру зайнятості презентувала молоді формулу формування таланту та її складові, які дають можливість задаткам розвинутись.

На етапі марафону «Навчання, розвиток, робота – онлайн-ресурси» профорієнтатори ознайомили студентів із профорієнтаційними платформами служби зайнятості, на яких можна пройти профдіагностичне тестування та сучасними освітніми інтернет-платформами, які дають можливість здобути корисні для особистого розвитку знання та навички: комунікабельність, стресостійкість, креативність, уміння працювати в команді, навички впевненого користувача різноманітних програм та додатків, вивчення іноземних мов та ін. На черговій зустрічі «Твоя візитка шукача роботи» студенти коледжів знайомились з поняттям, структурою та видами резюме.

Логічним завершенням онлайн-марафону стало засідання «Мистецтво самопрезентації», під час якого мова йшла про особливості онлайн-співбесід, відеоспілкування спілкування між шукачами роботи та роботодавцями.

А на онлайн засіданні жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості учасниці обговорили тему «Ейджизм в сучасному світі». Ейджизм – це дискримінація людини на підставі її віку, яка умовно поділяється на побутову та професійну. «Тобі пора заміж. У твоєму віці… Твої однолітки вже … Ти замолода, щоб … Я більше прожив і краще знаю… У моєму віці всі… Ви замолоді на посаду…» – подібні вислови і є проявами ейджизму. «В таких випадках необхідно зробити ревізію своїх думок та установок і не звертати увагу на різного роду висловлювання, адже вік не в паспорті, а в голові», – радили фахівці.