6 must have инструментов для настоящего мастера

Строительные магазины Тернополя заполнены специальным инструментом и электрооборудованием. Но что из этого желательно всегда иметь под рукой домашнему мастеру, а что – понадобится только профессионалам? Если вы решили оснастить свою домашнюю мастерскую, ознакомьтесь с нашим топом must have инструментов.

Отвертка аккумуляторная

Идеальный помощник при раскручивании или закручивании крепежей. Отвертка облегчает процесс работы, ускоряет его практически в четыре раза. Матерые мастера привыкли с этой целью использовать шуруповерт. Но он достаточно массивный и если работы предстоит много, рука быстро устанет. Вес шуруповерта колеблется от 1 кг и больше, в то время как аккумуляторная отвертка весит приблизительно 300 г. К тому же с помощью отвертки можно добраться в самые труднодоступные места, в отличие от шуруповерта. Аккумуляторная отвертка реагирует на лёгкое движение. За один заряд способна раскрутить и закрутить в среднем до 300 шурупов.

Дрель-шуруповерт

Этот инструмент всегда пригодится в доме: то ли отверстие просверлить под картину, то ли раскрутить и разобрать старый диван. Областей применения у дрели-шуруповерта множество. Большинство современных моделей характеризуются быстрой зарядкой и заряжаются в среднем за 45 минут. Благодаря этому удается непрерывно выполнять ремонтно-строительные работы. С помощью дрели можно быстро справиться с деревянными, бетонными, металлическими и другими видами поверхностей. Практически во всех современных моделях предусмотрена защита от перегрузки двигателя, лазерная подсветка-прицел, система автоматического управления скоростью вращения и мощностью.

Угловая шлифмашина

Пригодится для работы с камнем, металлом, деревом. В зависимости от подобранных дисков справляется с штроблением стены, удалением верхнего слоя лака или краски, шлифованием любых поверхностей, резкой плитки и других материалов. Все современные модели оснащены защитным кожухом, который предотвращает попадание любой пыли в лицо мастеру. Удобная рукоятка-упор обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руке и облегчает процесс работы. Система плавного пуска исключает возможное травмирование мастера.

Электропила

Электропила особенно пригодится владельцам частного дома. С помощью инструмента удастся быстро провести обрезку в саду, убрать лишнюю растительность, заготовить дрова на зиму. Инструмент подойдет для бытового и профессионального применения. Идеален в строительстве, в хозяйственных целях.

Электролобзик

Этот тип инструмента особенно пригодится домашнему мастеру, который практикуется в производстве или изготовлении мебели, занимается обновлением старой мебели, держит сад. С помощью стальных пил электролобзика можно быстро обрабатывать любые виды древесины, обеспечивая ровный и качественный распил. Примечательно, что полотна в современных моделях меняются практически за пару секунд.

Лазерный нивелир

Пригодится для точного выполнения работ при отливе стяжки, монтаже потолков, установки мебели и других точных работах. Нивелир компактен, упакован в специальный прочный кейс из пластика для удобной транспортировки.