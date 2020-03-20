Підтверджено 40 випадків COVID-19 в Україні

(станом на 22:00 20 березня)

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (+1) області та м. Київ (2).

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили: Чернівецька (+15);

Дніпропетровська 2;

Житомирська 1;

Харківська (+1);

Львівська (+1);

Київська обл. (+1);

м. Київ – 1. Усього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 750-ти зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб