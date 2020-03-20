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Новини Тернополя 

Підтверджено 40 випадків COVID-19 в Україні

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(станом на 22:00 20 березня)

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (+1) області та м. Київ (2).

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:

Чернівецька (+15);
Дніпропетровська 2;
Житомирська 1;
Харківська (+1);
Львівська (+1);
Київська обл. (+1);
м. Київ – 1.

Усього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 750-ти зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб

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