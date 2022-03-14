У Тернопільській області розпочалося дистанційне навчання: долучилося понад 2,5 тис. дітей-переселенців

До навчання закликають долучатися і дітей, які виїхали за кордон.

Від понеділка, 14 березня, у загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільської області розпочалося навчання.

Про це повідомив голова Тернопільська ОДА Володимир Труш.

Навчання буде відбуватися у дистанційному форматі. Зо словами голови ОДА, цей процес у регіоні налагоджений.

“Особливу увагу на навчальний процес прошу звернути випускників 9 та 11 класів. Адже вам потрібно цьогоріч отримати атестати”, – наголосив Труш.

До навчального процесу залучено понад 2500 дітей з областей, де ведуться активні бойові дії. Всі школярі записані до відповідного класу. Вони отримали розклад уроків та навчальні матеріали.

До навчального процесу також мають бути залучені школярі, які з початком бойових дій вирушили за кордон. Для цього треба зв’язатися з вчителем через інтерет-меседжери.