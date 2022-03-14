У бою з ордою героїчно загинув Олександр Питель з Тернополя

У боях поблизу н.п.Золоте-4, що на Луганщині, при артилерійському обстрілі російських військ, 11 березня героїчно загинув ще один наш Герой, уродженець м.Тернопіль, військовий кулеметного взводу механізованого батальйону Питель Олександр Ігорович. Про це повідомляє Світлана Гуменна.

Вихованець тернопільської школи греко-римської боротьби.

Кандидат майстра спорту по греко-римській боротьбі. Отримав численні нагороди.

З березня 2021 був в Золотому Луганської області…

До останнього вірили в протилежне…

Висловлюю щирі співчуття матері, тітці, родині, близьким, побратимам.

Доземно вклоняємося рідним та близьким, поділяємо ваш невимовний біль.

Світлий спомин про Героя та його подвиг завжди житиме не лише в серцях рідних та близьких, а й в серцях усіх тернополян.

Вічна та світла пам’ять Герою України! Герої не вмирають. Фото надані рідними