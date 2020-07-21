У Тернопільській області вже 1012 породіль не отримали «бебі-боксів»

30 червня Антимонопольний комітет України прийняв рішення про відміну процедури закупівлі разової матеріальної допомоги «пакунок малюка», за результатами розгляду скарг учасників закупівель.

У зв’язку із незавершеними тендерними процедурами, «пакунки малюка» наразі не видаються.

Як повідомив директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський, в області налічується вже 1012 звернень породіль, які не отримали «пакунків малюка».

Наразі Мінсоцполітики розробляє урядове рішення щодо можливої заміни «пакунка малюка» грошовою компенсацією, яка відповідатиме вартості вказаної допомоги.