У тернопільській школі №13 побували волонтери Всеукраїнського освітнього проекту «Здорове харчування для дітей» 

6 травня тернопільська команда волонтерів Всеукраїнського освітнього проекту «Здорове харчування для дітей» Алла Рожко і Наталія Кулик завітали у загальноосвітню тернопільську школу №13 ім. Андрія Юркевича і провела урок Тарілки здорового харчування спочатку для учнів початкової школи – 2-Б класу (класний керівник – Надія Кульчицька), а потім для учнів середньої школи – 6-A класу (класний керівник – Олена Аксак).

Дуже продуктивно працювали учні над створенням своїх перших тарілок здорового харчування, обираючи для них корисні продукти – овочі та бобові, молочні та кисломолочні продукти, цільнозернові продукти, горіхи та насіння, фрукти та ягоди, м’ясо, рибу та яйця. Серед розмаїття товарів, що представлені у буклетах супермаркетів, насправді легко загубитись і втратити мету пошуку, адже на кожному кроці дітей спокушають сосиски, печиво, торти і цукерки, різного роду снеки..

Отже, під час пошуку добре тренувалися навички критичного мислення й вміння аналізувати і синтезувати інформацію.

Ми сподіваємось, що завдяки побаченому і почутому про Тарілку здорового харчування України та інших країн юні тернополяни не менш ретельно будуть ставитись як до процесу покупки продуктів, так і до процесу їх приготування спільно з батьками! – кажуть волонтери.

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