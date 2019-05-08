Демонтаж мосту в Теребовлі розпочнеться пізніше, ніж анонсували

Як уже повідомлялося раніше, 2 травня 2019 року пішохідний міст через річку Гнізна по вул.Шевченка (неподалік ринку) закрили для руху.

Для того, щоб запобігти нещасним випадкам на цьому об’єкті, окрім попереджувальних знаків та стрічок місцеві комунальники встановили також загороджувальну сітку по обидва боки мосту, а на проїжджій частині поряд – облаштували за допомогою блоків пішохідну зону – для безпечного руху пішоходів поряд із транспортом.

Це – тимчасові заходи та все ж вони є вкрай необхідними, оскільки швидкому ремонту конструкція мосту не підлягає. Проблема виникла не сьогодні: працівники комунального підприємства «Теребовля» уже неодноразово лагодили як дерев’яне його покриття, так і металічні опори. Та основа мосту застаріла, а його руйнація є безповоротною. Тому на сьогоднішній день єдиний вихід – це це ґрунтовна реконструкція пішохідної зони через Гнізну у історичному центрі Теребовлі.

Оскільки про проблему було відомо й раніше, Теребовлянська міська рада у 2017 році розробила проект на новий міст вартістю 10 млн. 702 тис. грн. «Реконструкція пішохідного мосту через р.Гнізна з встановленням на ньому рекреаційно-туристичного комплексу із групи тимчасових споруд по вул.Шевченка у м.Теребовля». У 2018 році ця документація пройшла попередній відбір на конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського союзу (постанова кабміну від 16 листопада 2016 р. № 827). Але сам конкурс досі не оголошено, будуть чи не будуть виділені нам державні кошти – невідомо. А ситуація вимагає негайного вирішення.

Саме тому міська рада до кінця тижня подає тендер на проведення реконструкції пішохідного мосту. Його можна буде знайти на офіційному майданчику публічних закупівель prozorro.gov.ua (за назвою або кодом ЄДРПОУ замовника – Теребовлянська міська рада). Сама тендерна процедура з можливістю виконавцям робіт подати свої пропозиції триватиме місяць. Ще майже місяць – перевірка та оформлення необхідної документації. Після цього, коли буде отримано декларацію на початок робіт – розпочнеться демонтаж і власне сам ремонт пішохідного мосту.

Як уже зазначалося в попередніх повідомленнях, завершити перший етап ремонтних робіт планується до кінця 2019 року.

На фото – ескіз проекту «Реконструкція пішохідного мосту через р.Гнізна з встановленням на ньому рекреаційно-туристичного комплексу із групи тимчасових споруд по вул.Шевченка у м.Теребовля».

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