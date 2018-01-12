У тернопільського мера Сергія Надала тепер на одну проблему більше

Відповідно до п. «і» ст. 32 ЗУ «Про відходи» з 1 січня 2018 року забороняється захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів. Такі зміни були внесені до Закону ще у 2012 році, але усім суб’єктам у сфері відходів законодавець надав час для організації переробки побутових відходів. Згідно зі ст. 21 Закону така організація, а також виконання вимог законодавства про відходи покладається на органи місцевого самоврядування.

Активістів ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок турбує питання екологічної ситуації в області, тому вони звернулися до Тернопільської міської ради та Тернопільської ОДА із запитом щодо надання інформації про місця переробки ТПВ, а також про заходи, вжиті посадовими особами ТМР та ТОДА, щодо організації переробки сміття із 2012 року. На щастя, відповідальні особи в ТМР не змінилися, тому кивати в бік «папєрєдніків» не вийде. Нагадаємо, І каденція на посаді міського голови у С.Надала розпочалась із листопада 2010 року, з цього ж часу членом виконкому та посадовою особою ТМР є і В.Стемковський, який опікується Управлінням ЖКГ і екології, до компетенції якого входить і поводження з ТПВ. Одночасно хочеться почути, як будуть притягувати до відповідальності осіб, що порушуватимуть законодавство. Відповідь на запит опублікуємо на нашій сторінці у ФБ, – обіцяють активісти.