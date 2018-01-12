На Тернопільщині скандал… через морги (відео)

На Тернопільщині наразі діють лише три морги, де працюють фахівці, здатні виконати всі необхідні дослідження – у Тернополі, Чорткові і Борщові, – пише Терен.

Через це тіла загиблих, наприклад, у Кременці чи Шумську, на експертизу доводиться возити аж за 100 кілометрів – у Тернопіль. По-перше, це далеко. По-друге, фахівці в обласному центрі мають настільки багато роботи, що просто не встигають виконувати її вчасно. Це серйозно затримує слідство і навіть звичайні процедури із поховання. Про таку серйозну проблему на колегії обласної держадміністрації повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Ми возимо тіла із Кременця у тернопільський морг, а це буває 6-7 випадків на день, – каже він. – Це – неправильно… На це люди дивляться…

Спричинили таку ситуацію, на його думку, процеси, що стартували на Тернопіллі через реформу галузі охорони здоров’я. Причому, втілюючи ці зміни, ніхто не подумав, що вони згодом завадять виконанню вимог законів, які планують запровадити уже навесні.

Робити розтин тіла, за словами пана Богомола, треба і жертвам злочинів, і загиблим в аваріях. А таких у нас, на жаль, – чимало. Тож працівникам нині діючих моргів буде складно встигати виконувати всі необхідні дослідження у законний термін, відповідно до змін до Кримінального Кодексу України, що наберуть чинність уже 15 березня 2018 р.

На колегії обласної держадміністрації вирішили дати протокольне доручення управлінню охорони здоров’я і профільному заступнику голови ОДА – розібратися у проблемі. Але вже очевидно, що негаразди у «північному кущі», тобто у районах, розташованих на півночі області, вдасться вирішити лише тоді, коли ще один морг запрацює у Кременці.