Міський голова Теребовлі Сергій Поперечний вирішив звільнитися: чому?

Не зважаючи на політичні перипетії та особисті амбіції, органи місцевого самоврядування завжди мають працювати в першу чергу на благо жителів громади.

Тернопільська районна рада і надалі працюватиме з Теребовлянською громадою в частині реформи децентралізації, і звільнення голови, жодним чином не вплине на нашу співпрацю.