Міський голова Теребовлі Сергій Поперечний вирішив звільнитися: чому?
5 січня міський голова Теребовлі Сергій Поперечний на черговій сесії ради оприлюднив заяву про своє звільнення з посади.
Депутати прийняли заяву про складання міським головою повноважень. З цього моменту офіційно обов’язки голови виконує секретар ради.
- Дана колізія показує, що коли голова не зміг домовитися з представниками різних політичних сил, страждають в першу чергу мешканці громади, – прокоментував звільнення мера Теребовлі голова Тернопільської районної радиВіктор Козорог. – Не зважаючи на політичні перипетії та особисті амбіції, органи місцевого самоврядування завжди мають працювати в першу чергу на благо жителів громади. Тернопільська районна рада і надалі працюватиме з Теребовлянською громадою в частині реформи децентралізації, і звільнення голови, жодним чином не вплине на нашу співпрацю.