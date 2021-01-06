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Міський голова Теребовлі Сергій Поперечний вирішив звільнитися: чому?

Irena 0 Views Прокоментуй!

5 січня міський голова Теребовлі Сергій Поперечний на черговій сесії ради оприлюднив заяву про своє звільнення з посади.

Депутати прийняли заяву про складання міським головою повноважень. З цього моменту офіційно обов’язки голови виконує секретар ради.
  • Дана колізія показує, що коли голова не зміг домовитися з представниками різних політичних сил, страждають в першу чергу мешканці громади, – прокоментував звільнення мера Теребовлі голова Тернопільської районної ради
    Віктор Козорог.  – Не зважаючи на політичні перипетії та особисті амбіції, органи місцевого самоврядування завжди мають працювати в першу чергу на благо жителів громади. Тернопільська районна рада і надалі працюватиме з Теребовлянською громадою в частині реформи децентралізації, і звільнення голови, жодним чином не вплине на нашу співпрацю.

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