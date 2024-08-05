У тернопільському парку влаштують меморіальну стелу «Воїнам, загиблим за волю України»

У парку ім. Тараса Шевченка, поблизу пам’ятника Степанові Бандері, буде дооблаштовано меморіальну стелу «Воїнам, загиблим за волю України». Проєкт є частиною ініціативи з вшанування пам’яті героїв, які віддали своє життя за незалежність та свободу України, повідомляють у міській раді.

На встановлення меморіальної стели вже оголошено тендер через систему Prozorro, що дозволяє забезпечити прозорість та відкритість процесу.

Проєкт передбачає додаткове встановлення шести меморіальних плит. Крім того, об’єкт буде підсвічуватися чотирма наземними світильниками та двома додатковими світильниками зовнішнього освітлення.