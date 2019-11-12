У школі на Тернопільщині учні зібрали 14 тис грн на ярмарку

Надзвичайно масовим був ярмарок! А це означає, що наші діти, їхні батьки та вчителі не байдужі до чужої біди та готові відгукнутись у будь-який момент на заклик про допомогу, – коментує подію адміністрація навчального закладу. – Вражень, як і ласощів, було дуже багато! Проводити такі ярмарки в нашій школі вже стало доброю традицією. Щонайменше два рази у рік у нас проходять такі масові ярмарки з якоюсь благодійною метою.

Дякуємо всім учням та батькам за активну участь. Приємно, що всі класні колективи, яким було повідомлено та запрошено до цього благодійного заходу, взяли участь. З вашою допомогою сьогодні виручено рекордну суму серед усіх наших ярмарків – 14000 гривень! Найактивніше сьогодні ярмаркували:

8-А клас – 2570 грн

5-Б клас – 2000 грн

6-А клас – 1113 грн



