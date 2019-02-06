У Тернополі пропонують вивчення німецької мови за горнятком чаю. Клуб німецької мови для початківців (рівень А2), що діє у Тернопільській обласній біблiотеці для молоді ТОБМ за підтримки Goethe-Institut Ukraine продовжує детально вивчати граматику німецької мови та нові розмовні теми. Цього разу спробували у форматі “за горнятком чаю”

Заняття відбуваються щовівторка о 17:00 в читальному залі. Любителі німецької мови, долучайтесь!

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